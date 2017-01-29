"Снайпери та важка артилерія": бойовики 55 разів обстріляли позиції сил АТО, поранено військового

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, на Маріупольському напрямку – зі 122 міліметрової артилерії – Широкине, Талаківку, Лебединське та Водяне. З мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку, Широкине та Новотроїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї – Широкине, Талаківку, Мар’їнку, Новотроїцьке, Лебединське та Водяне. По Новотроїцькому та Гнутовому неодноразово вогонь вели снайпери. По Широкиному неодноразово стріляли БТРи противника.

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За даними прес-центру, на Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по Авдіївці, Кам’янці, Зайцевому, Луганському та Троїцькому.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали Кримське, а з гранатометів – Троїцьке та Новозванівку.

Як зазначається, за минулу добу зафіксовано 55 обстрілів. Одного нашого військового поранено.