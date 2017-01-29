У боях за Авдіївську промзону загинули троє військових, ще одного - поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"На жаль, станом на цю хвилину маємо підтверджену інформацію про трьох загиблих воїнів і одного пораненого", - сказав Мотузяник.

За його словами, наразі ситуація в Авдіївській промзоні продовжує залишатися напруженою: противник обстрілює українські позиції зі всієї наявної зброї, але повторно не штурмує.

Як зазначив Мотузяник, сьогоднішня провокація в Авдіївці з боку бойовиків мала на меті звинуватити українську сторону у недотриманні домовленостей про припинення вогню.

"Українські війська наразі перебувають у стані підвищеної боєготовності по всій лінії зіткнення", - наголосив речник Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 29 січня, близько п’ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська розпочали штурм позицій сил АТО.

У штабі АТО не назвали точну кількість втрат, повідомляли про трьох поранених.



