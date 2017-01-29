Штурм Авдіївської промзони: у штабі АТО озвучили подробиці

"Тактика у бойовиків та ж сама, що і на Світлодарській дузі: вони проводили не менше години обстріл з мінометів, гранатометів, всього, що у них є на озброєнні. Близько 7 години ранку вони намагалися атакувати наші позиції. Мета була проста: хотіли спробувати вибити з наших позицій. Думаю, ті, хто їх відправляв, добре знали, що у них нічого не вийде... напевно хотіли, щоб більше загинуло. Наші атаку відбили, бій був досить жорсткий, у нас є втрати, у них, звичайно, втрати більші, але про їхні втрати ми не дуже переживаємо", - цитує 112.ua речника штабу АТО Леоніда Матюхіна.

Разом з тим, спікер штабу не зміг назвати точну цифру втрат серед українських військових, проте підтвердив, що вони є. "Поранених було троє", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 29 січня, близько п’ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська розпочали штурм позицій сил АТО.