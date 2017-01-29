У Міноборони розповіли, де найскладніша ситуація в зоні АТО

Найскладніша ситуація у зоні проведення антитерористичної операції зберігається на Маріупольському напрямку, де вчора поблизу села Водяне бойовики випустили по позиціях українських бійців понад 180 великокаліберних артилерійських снарядів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"На Маріупольському напрямку обстановка найскладніша - противник цілими батареями застосовує важке озброєння. Вперше за багато тижнів наші позиції між Новотроїцьким та Докучаєвськом були обстріляні з мінометів. Також кілька десятків мін прилетіло в бік Красногорівки з боку Донецька", - сказав Мотузяник.

За його словами, між тим, свої основні зусилля противник зосередив на приморських рубежах. Зокрема, у Водяному протягом півтори години окупанти випустили по позиціях ЗСУ понад 180 122-мм снарядів, причому стрілянина велася не з одного місця, а з двох - із Заїченкового та Саханки.

Речник зазначив, що на сусідніх рубежах оборони – Павлополі, Гнутовому, Талаківці, Лебединському, Широкиному – ситуація аналогічна: окрім артилерії, мінометів та легкого озброєння, окупанти кинули в бій бронетехніку.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня окупанти 55 разів обстріляли позиції сил АТО, було поранено двох українських військових.