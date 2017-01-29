Штурм бойовиками Авдіївки: четверо українських військових загинуло, ще п'ятеро були поранені

19:08, 29 січня 2017
Війна
3969 1

За даними штабу, протягом дня бойовики продовжили обстріли з мінометів по Авдіївці, Опитному та Кам’янці. Танк вів вогонь по Пісках. 

Фото УНІАН

Під час штурму бойовиками Авдіївки четверо українських військових загинуло, ще п’ятеро поранено.

Читайте такожУ Міноборони розповіли, де найскладніша ситуація в зоні АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що після масованих обстрілів з мінометів в районі Авдіївки окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ, але, зазнавши втрат, змушені були відступити.

«О 13.45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки. Штурм закінчився для бойовиків невдачею. Ворог змушений був відступити», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, протягом дня бойовики продовжили обстріли з мінометів по Авдіївці, Опитному та Кам’янці. Танк вів вогонь по Пісках. 

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони обстрілювали Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Водяне, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вів БТР противника.

«Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках. Станом на 18.00 зафіксовано 22 обстріли», - додали в штабі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter