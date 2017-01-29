Штурм бойовиками Авдіївки: четверо українських військових загинуло, ще п'ятеро були поранені

Під час штурму бойовиками Авдіївки четверо українських військових загинуло, ще п’ятеро поранено.

Читайте такожУ Міноборони розповіли, де найскладніша ситуація в зоні АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що після масованих обстрілів з мінометів в районі Авдіївки окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ, але, зазнавши втрат, змушені були відступити.

«О 13.45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки. Штурм закінчився для бойовиків невдачею. Ворог змушений був відступити», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, протягом дня бойовики продовжили обстріли з мінометів по Авдіївці, Опитному та Кам’янці. Танк вів вогонь по Пісках.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони обстрілювали Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Водяне, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вів БТР противника.

«Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках. Станом на 18.00 зафіксовано 22 обстріли», - додали в штабі.