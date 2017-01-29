Місія ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі 2260 порушень режиму припинення вогню

Місія ОБСЄ зафіксувала 2260 порушень режиму припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі протягом доби.

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Про це повідомив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг в інтерв’ю «Громадському».

«Сьогодні о 04:40 ми почали фіксувати порушення режиму припинення вогню у трикутнику Донецький аеропорт - Авдіївка - Ясинувата. Обмін вогнем продовжується й досі. Загалом сьогодні ми зафіксували понад 2260 порушень режиму припинення вогню. Здебільшого, вогонь здійснювався із заборонених видів озброєння», - сказав Хуг.

За його словами, бойові дії ввечері стали менш активними.

«Про зафіксовані нами порушення режиму припинення вогню ми відзвітуємо завтра. Тоді ми матимемо й відео з камер, розташованих на місцях. Тоді й варто очікувати більше деталей», - зазначив заступник керівника СММ.