Полторак про ситуацію в районі Авдіївки: ЗСУ перейшли в наступ і зайняли стратегічний пост

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє про серйозне загострення ситуації в районі Авдіївки, де групи терористів почали штурм позицій сил АТО.

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Про це глава оборонного відомства сказав сьогодні, 29 січня, під час спілкування з пораненими військовослужбовцями у львівському військовому шпиталі, повідомляє прес-служба Міноборони.

«Сьогодні є серйозне загострення в районі Авдіївки: вранці терористичні угрупування почали обстріл, а потім, дві групи ворога по 25-30 чоловік кожна, почали штурмові дії наших позицій», - зазначив Полторак.

За його словами, на одній з позицій це просування було зупинене військовослужбовцями ЗСУ, а на другій військовослужбовці ЗСУ перейшли в наступ і зайняли важливий пост, що має стратегічне значення.

«На жаль, троє військовослужбовців загинули та ще троє отримали поранення», – констатував міністр оборони.

При цьому він запевнив, що ситуація в районі проведення АТО складна, але контрольована.