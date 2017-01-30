Зранку в понеділок бої під Авдіївкою почали посилюватись

У понеділок вранці бої в районі Авдіївки знову почали посилюватись. Про це повідомила прес-служба 72-ої Гвардійської Окремої механізованої бригади, яка перебуває на позиціях.

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Прес-офіцер Олена Мокринчук повідомила, що бойовики використовують важке заборонене озброєння, в тому числі і 120-мм калібрів. Її цитує "Українська правда". Обстріли ведуться по всій лінії від ДАП до Ясинуватської розв'язки.

За повідомленням користувача Facebook із псевдонімом Станіслав Васін, який перебуває у Донецьку, зранку важка артилерія накриває позиції наших бійців з Донецька.

За інформацією бригади, вночі інтенсивність боїв дещо зменшилась, однак зранку знов наростає.

Отримавши підтримку від інших підрозділів бригади, в Авдіївці військовослужбовці мужньо тримаються на своїх позиціях, включаючи захоплені у ворога внаслідок рішучої контратаки. "Ми готові до будь-яких несподіванок як з боку ворога, так і в плані наших перспектив", - кажуть бійці.

Як повідомляв УНІАН, під час недільного штурму бойовиками Авдіївки четверо українських військових загинули, ще п’ятеро поранено.