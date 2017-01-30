Названо імена військових, що загинули у боях за Авдіївську промзону

"На жаль, під час бою та обстрілів четверо наших військових загинуло, дев'ять отримали поранення. Світла пам'ять капітану Кизило Андрію Олександровичу (02.05.1993р.н.); молодшому сержанту Бальченку Володимиру Івановичу (04.01.1992р.н); солдату Оверченку Дмитру Олександровичу (24.01.1989р.н.); сержанту Крижанському Володимиру Олексійовичу (24.03.1982р.н)! Ми не забудемо вас, дорогі наші побратими! Вся Україна сумує за вами...", - йдеться у повідомленні прес-служби ОМБР у Facebook.

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Як зазначається, на ранок 30 січня бій триває, вночі його інтенсивність дещо зменшилась, зараз наростає знов.

Як зазначається, бійці готові до будь-яких несподіванок з боку ворога.

"В Авдіївці військовослужбовці мужньо тримаються на своїх позиціях, включаючи захоплені у ворога внаслідок рішучої контратаки", - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, під час недільного штурму бойовиками Авдіївки четверо українських військових загинули, ще п’ятеро поранено.