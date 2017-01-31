Через сильні обстріли "Градами" почалася евакуація старої частини Авдіївки - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Євген Дейдей.

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"Прямо зараз почалася евакуація старої частини Авдіївки через сильні обстріли "Градами", - йдеться у його повідомленні.

За словами Дейдея, ситуація стає все більш критичною.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції під Авдіївкою, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу й Донецької фільтрувальної станції.

Сьогодні голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що надійшла письмова гарантія з російської сторони про припинення обстрілів з 10.00 до 17.00, і ремонтні бригади починають відновлення об'єктів. Проте пізніше він заявив, що підрозділ російських бойовиків знову пішов у наступ під Авдіївкою.