Під Авдіївкою окупанти знову пішли в атаку, бій триває й досі - військові

Про це в Facebook повідомляє 72 Гвардійська ОМБР.

«Годину тому противник запросив перемир'я і, користуючись затишшям, пішов в атаку. Атака ворога відбита, його штурмові групи зупинено. Бій триває й досі», - сказано в повідомленні.

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Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook підтвердив, що один підрозділ російських бойовиків під Авдіївкою відкрив стрілянину і пішов у наступ.

«Спочатку самі запросили режим тиші, але через 10 хвилин перегрупувалися і пішли у наступ. Про це щойно мені повідомив командир 72-ї бригади. Наші війська відбили атаку. Кілька бойовиків убито, серед них і терорист на прізвисько «Консул». Зараз бій продовжується», - повідомив він.

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, Авдіївка залишається одним із найгарячіших місць по усій лінії розмежування. До 4-ї ранку російські окупанти випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із РСЗВ БМ-21 “Град” та 30 артилерійських снарядів калібру152 міліметри. Також по українцям стріляли з мінометів 120, 82 міліметри, танків та стрілецької зброї.

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"Крім того, вночі окупанти здійснили чергову спробу штурму позицій ЗСУ, яка була відбита", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, російська сторона в СЦКК надала гарантію припинення обстрілів Авдіївки протягом семи годин, з 10:00 до 17:00. В даний час адміністрація очікує прибуття до Авдіївки представників місії ОБСЄ для роботи в дзеркальному режимі.

За даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, і, зазнавши втрат, змушені були відступати.

У розвідці повідомляли, що сили АТО вчора в Авдіївській промзоні ліквідували 15 бойовиків, 24 поранили. У той же час за минулу добу в зоні АТО загинули 5 українських бійців, 9 поранені і ще 4 - травмовано. Крім того, за даними штабу, за добу в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки загинули 3 українських військових, 24-поранені. Саме місто знеструмлене.