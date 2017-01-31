Загострення боїв на Донбасі: у Міноборони озвучили втрати ЗСУ за минулу добу
Минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули в Авдіївці, ще один - в Опитному.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців загинули. 24 бійці зазнали поранень і бойових травмувань", - сказав він.
Мотузяник уточнив, що два воїни загинули в Авдіївці, а ще один - в Опитному.
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По одному військовослужбовцю зазнали поранень у Новозванцівці, Луганському, Верхньоторецькому і Невельському, решта - в Авдіївці.
Мотузяник також уточнив, що 29 січня загинули не п’ятеро, як повідомлялося раніше, а четверо українських військовослужбовців.
Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.
Загалом минулої доби у зоні АТО бойовики різко збільшили кількість обстрілів - зафіксовано 71 порівняно з 56 минулої доби.