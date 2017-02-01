Сьогодні найгарячішими точками в зоні АТО є Красногорівка і Авдіївка - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, станом на 13-ту годину від початку доби поки що втрат у лавах Збройних Сил України не зафіксовано.

Мотузяник зазначив, що сьогодні вранці зафіксовано спробу штурму позицій, розташованих в районі Авдіївської промзони.

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«Ворог не припиняє спробу відбити зайнятий спостережний пост, і сьогодні вранці штурмова група чисельністю до 30 бойовиків здійснила спробу відбити ці позиції. Однак напад ворога було зупинено і відбито»,- сказав речник.

«Станом на цю хвилину обстановка там не покращилася: зафіксовано 15 ворожих обстрілів»,- наголосив Мотузяник.

Зокрема, було 6 артилерійських обстрілів, 4 танкових і 3 з використанням "Градів".

«Вже станом на цю хвилину по наших позиціях ворог випустив 120 боєприпасів. І крім того двічі переходив у пряму атаку. Окрім того, двічі переходив у пряму атаку, проте отримав відсіч», - додав речник АТО.