Сили АТО ліквідували в Авдіївській промзоні 15 бойовиків – Міноборони

13:43, 30 січня 2017
Війна
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Сили АТО вчора в Авдіївській промзоні ліквідували 15 бойовиків, 24 поранили.

Бойовики під Авдіївкою понесли важкі втрати / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За інформацією української розвідки, вчора в Авдіївській промзоні противник поніс важкі втрати: 15 окупантів було ліквідовано і 24 зазнали поранень», - сказав Мотузяник.

Також, за його словами, підтверджується інформація про знищення комбата бойовиків Івана Балакая на прізвисько «Грек».

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«Цей чоловік брав участь у бойових діях на боці ворога з самого початку бойових дій, з весни 2014 року. За його плечима бої під Слов’янськом, Савур-могилою, а також в секторі «Д» за Ясинувату. Протягом останніх двох років він разом зі своїми поплічниками займали позиції на західній околиці Донецька», - зазначив речник.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти двічі намагалися штурмувати українські позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступати.

Сьогодні зранку бої продовжувались, українські військові зазнали нових втрат.

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Теги: #АТО#війна#Авдіївка