Місія ОБСЄ заявила про "дуже крихкий" режим тиші в районі Авдіївки

Про це повідомляє місія ОБСЄ у Twitter.

Хуг заявив, що досі перебуває з іншими спостерігачами місії на Донецькій фільтрувальній станції, з якої відбувається водопостачання в Авдіївку.

"Режим припинення вогню дуже крихкий. Його зараз треба зробити більш стійким", - сказав Хуг.

Читайте такожБойовики обстрілюють саперів та енергетиків під Авдіївкою, люди лежать на землі – Аваков

Також у повідомленні йдеться, що Хуг та інші спостерігачі не потрапляли сьогодні під обстріли.

Раніше перший заступник голови СММ ОБСЄ заявляв про початок відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.