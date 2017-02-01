Місія ОБСЄ заявила про "дуже крихкий" режим тиші в районі Авдіївки
16:03, 01 лютого 2017Війна
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Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що режим припинення вогню в районі Авдіївки досі крихкий.
Хуг заявив, що режим припинення вогню дуже крихкий / @MVS_UA
Про це повідомляє місія ОБСЄ у Twitter.
Хуг заявив, що досі перебуває з іншими спостерігачами місії на Донецькій фільтрувальній станції, з якої відбувається водопостачання в Авдіївку.
"Режим припинення вогню дуже крихкий. Його зараз треба зробити більш стійким", - сказав Хуг.
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Також у повідомленні йдеться, що Хуг та інші спостерігачі не потрапляли сьогодні під обстріли.
Раніше перший заступник голови СММ ОБСЄ заявляв про початок відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.
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