Хуг повідомив про початок відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції

Про це повідомляє СММ ОБСЄ у Twitter.

Зокрема, зазначається, що Хуг, перебуваючи на Донецькій фільтрувальній станції, сказав, що "розпочалися ремонтні роботи".

Відзначається, що це стало можливим завдяки об'єднаним зусиллям Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) та СММ ОБСЄ.

Хуг наголосив, що режим припинення вогню повинен стати тривалим.

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Як повідомляв УНІАН, через постійні обстріли з боку бойовиків 30 січня Донецька фільтрувальна станція зупинила роботу, залишивши жителів Авдіївки без водопостачання.

Сьогодні опівдні голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантії припинення вогню в районі Авдіївки.