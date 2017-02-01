Бойовики "ДНР" зобов'язані забезпечити безпечні умови роботи для ремонтних бригад в Авдіївці – Оліфер

Про це за підсумками засідання в Мінську Тристоронньої контактної групи по Донбасу повідомила у Facebook прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Представники ОРДО зобов'язані забезпечити безпечні умови для роботи ремонтних бригад, які відновлять водо-, газо – та електропостачання в районі Авдіївки», - написала Оліфер.

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Вона зазначила, що «місто перебуває на межі гуманітарної й техногенної катастрофи, що вся відповідальність за подібний розвиток подій ляже на представників ОРДЛО».

Як повідомляв УНІАН, бойовики обстрілювали піротехнічні загони і загони енергетиків, які приїхали у фронтову Авдіївку.