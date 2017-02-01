Бойовики обстрілюють саперів та енергетиків під Авдіївкою, люди лежать на землі – Аваков

"Піротехнічні групи ДСНС і бригади енергетиків під Авдіївка обстрілюють. Люди лежать на землі. Поранених і загиблих немає. Підлі провокатори!", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

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Інформацію про обстріл також підтвердив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Російські бойовики щойно порушили режим тиші біля Авдіївки. Рашисти розпочали хаотичну стрілянину по бригаді електромонтажників. Працівники змушені були залягти, рятуючись від вистрілів. Ремонтники не дійшли орієнтовно 300 метрів до місця можливого пориву ЛЕП", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, ремонтники почали відновлювальні роботи систем електропостачання Авдіївки - доповів президенту глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Щоб потрапити на місце, довелося задіяти саперів.

Нагадаємо, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

У місті пошкоджено багато житлових будинків, проблеми з електрикою, водою і опаленням.

Сьогодні опівдні Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантії припинення вогню в районі Авдіївки.