Доба в зоні АТО: двоє українських військових загинуло, 14 поранено та травмовано

Двоє українських військових загинуло, десять поранено та четверо травмовано, повідомляється у зведенні през-центру штабу АТО за 1 лютого.

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Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122 міліметрову артилерію, танки. Загарбниками було здійснено декілька спроб атакувати захисників України, та понісши чисельні втрати, вони щоразу змушені були відступати. Не дивлячись на домовленості, увечері злочинці знову обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. З артилерії різних калібрів вели вогонь по Верхньоторецькому.

На Маріупольському напрямку окупанти з РСЗВ БМ-21 Град та 122-міліметрової артилерії вели вогонь по Водяному. По Красногорівці - танк, 122-міліметрова артилерія, 120- та 82-міліметрові міномети, гранатомети та стрілецька зброя. Зі 122-міліметрової артилерії, мінометів, обстріляли Гранітне, Богданівку та Широкине. По Мар’їнці та Чермалику вогонь вели міномети різних калібрів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - по Широкиному, Новотроїцькому, Новомихайлівці та Новогригорівці.

На Луганському напрямку зі 152- та 122-міліметрової артилерії окупанти обстріляли Кримське та Врубівку. З мінометів - Катеринівку, Новозванівку, Троїцьке та Попасну, а зі стрілецької зброї - Кримське.