Сторони домовляються про режим "тиші" в Авдіївці на 2 лютого - Жебрівський

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає 5 канал.

"Зараз ведуться переговори про режим тиші на завтра. Яким чином це вийде, поки не знаємо. Хоча з тієї сторони наразі без води пів-Донецька, Макіївка та Ясинувата. Я думаю, якщо хоч трохи росіяни дбають про людей, яким вони нав'язують "русский мир", то завтра дадуть режим тиші, і Авдіївка буде із теплом", – розповів Жебрівський.

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"Сьогодні люди мають у помешканнях від 10 до 15 градусів, залежно від того, хто як утеплив свої помешкання. Вода самопливом підіймалася до четвертого поверху, а на вечір самоплив зупинився. Але завтра зранку ми качнемо воду для людей, щоб вони запаслися водою. У нас таких подач може бути три – є резерв. Дуже сподіваємося, що завтра поновимо режим тиші й відновимо водопостачання для Авдіївки", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступати.

Раніше, 31 січня, російська сторона в СЦКК надала гарантію припинення обстрілів Авдіївки протягом семи годин, з 10:00 до 17:00.

1 лютого російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню.