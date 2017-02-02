ЗМІ: основна частина військових, доставлених в Одесу, були поранені в боях поблизу Водяного

"Всього в Одесу доставлено 13 військовослужбовців і Дніпра на літаку АН-26 Vita... В основному осколкові поранення. Карети "швидкої допомоги" доставили військовослужбовців у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. Зараз медики борються за їхнє здоров'я", - пише 112.ua з посиланням на власного кореспондента.

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За його словами, в основному, поранення були отримані внаслідок боїв біля Водяного.

Як повідомляв УНІАН, за словами волонтера Андрія Танцюри, двоє військових, у важкому стані, помістили в реанімаційне відділення.

Нагадаємо, за добу 1 лютого на Маріупольському напрямку Водяне обстрілювали зі 122 і 120-міліметрової артилерії.