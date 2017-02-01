До Одеси доставили 13 поранених під Авдіївкою бійців АТО

Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, з них двоє – у тяжкому стані, їх помістили до реанімаційного відділення.

«У багатьох осколкові скелетні пошкодження. Вони отримали поранення під Авдіївкою», - сказав Танцюра.

Читайте такожСьогодні на Донбасі загинули двоє бійців, ще двоє поранені - штаб АТО

До Одеси бійці були доставлені літаком, з аеродрому машинами «швидкої допомоги» їх перевезли до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

Волонтери також почали збір коштів для придбання медпрепаратів для поранених.