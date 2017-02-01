До Одеси доставили 13 поранених під Авдіївкою бійців АТО
19:40, 01 лютого 2017Війна
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В Одесу сьогодні доставили 13 бійців, поранених у зоні проведення антитерористичної операції.
В Одесу доставили поранених військових / Фото УНІАН
Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, з них двоє – у тяжкому стані, їх помістили до реанімаційного відділення.
«У багатьох осколкові скелетні пошкодження. Вони отримали поранення під Авдіївкою», - сказав Танцюра.
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До Одеси бійці були доставлені літаком, з аеродрому машинами «швидкої допомоги» їх перевезли до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.
Волонтери також почали збір коштів для придбання медпрепаратів для поранених.
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