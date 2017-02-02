Спостерігачі ОБСЄ приїхали на Донецьку фільтрувальну станцію

Про це повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ в Україні в Тwitter.

«Місія разом з Хугом та іншими моніторами SMM, JCCC та DFS працівниками прибули на фільтрувальну станцію. Сторони повинні наразі припинити вогонь, щоб ремонтні роботи продовжились», - зазначається у повідомленні.

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Також повідомляється, що Хуг домовився з СЦКК працювати сьогодні на фільтрувальній станції, щоб допомогти встановленню локального припинення вогню для початку проведення ремонтних робіт.

Раніше у місії повідомили, що бойовики не надали спостерігачам місії доступу в Ясинувату і розташовані неподалік об'єкти фільтрувальної станції.

"СММ не може потрапити на станцію і робити свою роботу", - зазначалося у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, через постійні обстріли з боку бойовиків 30 січня Донецька фільтрувальна станція зупинила роботу, залишивши жителів Авдіївки без водопостачання.

Також, за даними голови Донецької ВЦА Павла Жебрівського, без водопостачання залишається половина тимчасово окупованого Донецька, Макіївка та Ясинувата.

Раніше бойовики погоджувалися припинити обстріли, щоб фахівці могли почати ремонтні роботи на фільтрувальній станції, але потім знову порушували домовленості.