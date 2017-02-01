ЮНІСЕФ закликав забезпечити умови для ремонту пошкоджених комунікацій у Авдіївці

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

«Мало того, що життю тисяч дітей в Авдіївці, та по обидва боки конфлікту, загрожує небезпека, ситуація ускладнюється відсутністю води та світла, а це означає, що будинки стають небезпечно холодними і стан здоров’я погіршується просто на очах», – сказала голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

В організації зазначають, що після інтенсивних боїв біля Авдіївки понад 17000 людей – у тому числі 2500 дітей – залишилися без опалення, світла і води, шість шкіл і чотири дитячих садки закрили.

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В ЮНІСЕФ зауважують, що 29 і 30 січня в Авдіївці системам електро- та водопостачання завдано серйозної шкоди – як наслідок, відключення електроенергії унеможливило відкачування води з запасного резервуара, що обслуговує місто і від чого залежить опалювальна система, а за умов морозної погоди ситуація може мати катастрофічні наслідки для місцевих жителів.

За даними організації, подача води в інші міста та села в Донецькій області також зупинилася після того, як джерело живленняДонецької фільтрувальної станції було відключене 29 січня, ця станція забезпечує водою близько 400 000 людей.

В організації зазначають, що вода подається за графіком і не виключена ймовірність того, що постачання водопровідної питної води може зупинитися зовсім.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, і не погоджуються припинити вогонь.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.

За словами президента Петра Порошенка, приймаються необхідні заходи для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки і 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.