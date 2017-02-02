"Вогонь по "своїх": бойовики вгатили з "Градів" по Новоласпі, обстріл потрапив на відео

Про це повідомили у 30-ій окремій гвардійській механізованій бригаді.

"Прихід" було зафіксувано в районі села Новоласпа, яке розташоване на підконтрольній ворогом території. Трохи згодом наші позиції у районі Старогнатівки були обстріляні з мінометів 120 калібру", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що кілька днів ворог не припиняє обстрілювати ЗСУ зі стрілецької зброї, гранатометів різних типів та кулеметів різного калібру.

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх днів російські окупанти у порушення Мінських угод завдають масованих артилерійських ударів по Авдіївці, застосовуючи ствольну артилерію, РСЗВ і міномети.