Сьогодні під Авдіївкою окупанти випустили по позиціях ЗСУ близько 100 снарядів з "Градів" - штаб

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Загарбники продовжили обстріли наших позицій переважно з важкого озброєння», – йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії бойовики обстрілювали Водяне та Бердянське, а зі 120-мм мінометів – Новогригорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке та знову ж – Водяне. Також бойовики обстрілювали позиції українських військових зі 152-мм артилерії й багаторазово вогонь вели танки.

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По Авдіївці, Опитному та Верхньоторецькому вогонь вели 120-мм міномети, по Луганському – гранатомети та стрілецька зброя; по Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, по Чермалику працював снайпер.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська неодноразово вели вогонь по наших позиціях із 82-мм мінометів у районі Кримського, Троїцького та Новозванівки.

«Загалом зафіксовано 46 обстрілів. Двоє наших військових поранено, двоє травмовано», – повідомляє прес-центр.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки та житлові квартали міста, й не погоджуються припинити вогонь