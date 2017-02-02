Затримання коригувальника вогню бойовиків в Авдіївці: СБУ проводить слідчі дії

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Як встановили контррозвідники СБУ, місцевий мешканець збирав та передавав бойовикам інформацію про дислокацію українських підрозділів із зазначенням на топографічних картах місць розташування командних і опорних пунктів», - йдеться у повідомленні.

Ще одного спільника терористів оперативники спецслужби затримали у Ясинуватському районі Донеччини. Він входив до агентурної мережі бойовиків, передавав їм дані військового характеру та коригував вогонь артилерії.

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Як повідомляв УНІАН, 1 лютого прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила про затримання та перевезення до Києва для продовження слідчих дій та обрання запобіжного заходу затриманого в Авдіївці пособника терористів - кримчанина Андрія Трет'якова (1973 року народження).

За інформацією Генпрокуратури, чоловік у Авдіївці сприяв діяльності терористів. Зокрема, він систематично передавав зібрані дані про військові підрозділи сил АТО, місцевих жителів, які надають допомогу українським правоохоронцям і військовим, а також коригував вогонь артилерії незаконних військових формувань.

Затриманому повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, згідно з якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. У ГПУ зауважили, що під час допиту затриманий визнав свою провину та дав показання про обставини вчинення злочину.