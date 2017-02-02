Затриманий в Авдіївці кримчанин-корегувальник вогню бойовиків розповів ГПУ про свої злочини

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Як зазначається, викрито кримчанина у рамках розслідування кримінального провадження стосовно учасників терористичної організації «ДНР». Він у Авдіївці сприяв діяльності терористів: систематично передавав зібрані дані про військові підрозділи сил АТО, місцевих жителів, які надають допомогу українським правоохоронцям і військовим, а також коригував вогонь артилерії незаконних військових формувань.

Зазначену особу було затримано та повідомлено їй про підозру у сприянні діяльності терористичної організації за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, згідно з якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років, інформують у прокуратурі.

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"Під час допиту за участю захисника затриманий визнав свою провину та дав свідчення про обставини вчинення злочину. До суду сьогодні буде направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляє ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, вчора прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила про затримання співробітниками прокуратури спільно з контррозвідкою СБУ в Авдіївці пособника терористів, і що йому повідомлено про підозру за ч.3 ст.258-3 ККУ. Сарган уточнила, що затриманий - кримчанин Андрій Трет'яков (1973 року народження) і що його доправляють до Києва для продовження слідчих дій та обрання запобіжного заходу.