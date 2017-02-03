Шкіряк про потужний вибух у Донецьку: цинічна провокація "рашистів"

Вибух вантажівки з боєприпасами у захопленому бойовиками Донецьку – це провокація, спрямована на залякування місцевих жителів. Таку думку радник глави МВС Зорян Шкіряк висловив у своєму Facebook.

Читайте такожУкраїнський генерал назвав причини активізації бойовиків поблизу Авдіївки (відео)

"Увага! Провокація Кремля! Російські окупанти здійснили чергову провокацію в Донецьку! Вони умисно підірвали свою вантажівку з боєприпасами, щоб потім, як завжди, звинуватити українську сторону в "обстрілах мирного населення", - написав Шкіряк.

Він додав, що терористи здійснили кілька цілеспрямованих обстрілів Донецька з важкої артилерії, попередньо з району Макіївки.

"Класика жанру... Звична ганебна технологія рашистів і цинічна провокація, спрямована виключно на спробу залякати, посіяти паніку і розпач серед самих жителів Донецька", - додав радник глави МВС.

Нагадаємо, сьогодні вночі користувачі соцмереж повідомили, що в окупованому бойовиками "ДНР" Донецьку 2 лютого близько 21:15 прогримів потужний вибух, який відчувався у деяких сусідніх населених пунктах.