В окупованому Донецьку стався потужний вибух - соцмережі
22:16, 02 лютого 2017Війна
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В окупованому бойовиками "ДНР" Донецьку 2 лютого близько 21:15 прогримів потужний вибух.
vk.com/donetsk
Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.
Вибух був такої потужності, що багато жителів відчули дію вибухової хвилі.
Очевидці повідомляють про вибух і стовп вогню в районі Мотелю. За словами користувачів соцмереж, там в результаті попадання рознесло пів-заправки "Параллель".
По вул. Токмацька, 8 приватний будинок знищений повністю, двоє поранених.
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Також у Донецьку горить залізничний ринок в Київському районі міста.
"У нас в будинку в під'їзді вікна посипалися, Калининський район", - пишуть користувачі.
Також люди повідомляють, що вибухова хвиля відчувалася в Ясинуватій, Харцизську, Новому Світі.
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