В окупованому Донецьку стався потужний вибух - соцмережі

Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

Вибух був такої потужності, що багато жителів відчули дію вибухової хвилі.

Очевидці повідомляють про вибух і стовп вогню в районі Мотелю. За словами користувачів соцмереж, там в результаті попадання рознесло пів-заправки "Параллель".

По вул. Токмацька, 8 приватний будинок знищений повністю, двоє поранених.

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Також у Донецьку горить залізничний ринок в Київському районі міста.

"У нас в будинку в під'їзді вікна посипалися, Калининський район", - пишуть користувачі.

Також люди повідомляють, що вибухова хвиля відчувалася в Ясинуватій, Харцизську, Новому Світі.