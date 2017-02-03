Російська сторона гарантувала "тишу" в районі пориву ЛЕП під Авдіївкою – Жебрівський

Російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі перебитої лінії електропередач біля Авдіївки. Про це голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив у своєму Facebook.

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"Російська сторона в СЦКК надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки. Бригада електромонтажників у супроводі розмінувальників готується до виїзду на відновлення ЛЕП. З боку тимчасово окупованої території також виїжджає бригада електромонтажників", - написав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступати.

Російська сторона в СЦКК надавала гарантії припинення обстрілів Авдіївки 31 січня, 1 та 2 лютого, проте щоразу вони були зірвані. Під обстріли потрапляли і мирні жителі, і бригади ремонтників, які виїжджали на відновленні лінії електропередач, що живить місто.