Директор знеструмленого коксохіму про обстріл бригади ремонтників: ситуація не керована ніким

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив генеральний директор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов.

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«Знову обстріляли енергетиків ДТЕК, незважаючи на наявність патрулів ОБСЄ, незважаючи на всі письмові гарантії обох сторін про те, що буде дотримуватись режим тиші. Бригади евакуйовані», - йдеться в повідомлення, яке було опубліковано об 11:40.

Також гендиректор повідомив, що забезпечити режим тиші не вдається навіть на 8 годин.

«Якщо при зацікавленості обох сторін конфлікту і ОБСЄ не виходить навіть 8 годин тиші забезпечити - значить, ситуація некерована ніким», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, із початку ведення бойових дій (весни 2014 року), Авдіївка та Авдіївський коксохімічний завод неодноразово зазнавали обстрілів із боку російських бойовиків. На території заводу розірвалося понад 320 снарядів, дев'ять працівників заводу загинули, понад 50 людей отримали поранення.

29 січня 2017 року російські війська та контрольовані РФ бойовики на Донбасі почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня о 23:00 внаслідок обстрілів було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання Авдіївки, а також Авдіївського коксохіму та Донецької фільтрувальної станції. О 8:30 ранку 31 січня повідомлялося, що Авдіївський коксохім забезпечував генерацію електроенергії та обігрів міста за рахунок власних генераторів, що працюють на коксовому газі. 1 лютого під час нетривалого припинення вогню ремонтні служби «ДТЕК Енерго» почали огляд пошкоджених ЛЕП. Бригади виявили місця пошкоджень, проте через відновлення обстрілів змушені були припинити роботи. Станом на 20:20 1 лютого прес-служба ДТЕК повідомила, що через обстріли ремонтні роботи було припинено в очікуванні «зеленого» коридору.