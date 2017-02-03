Обстріл з ПТКР "швидкої" на Світлодарській дузі: названо ім'я загиблого медика

Її ім'я - Хоружа Наталія, написав на своїй сторінці у Facebook волонтер Іван Звягін.

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"Унаслідок влучання протитанкової ракети у машину, яка вивозила пораненого, загинула медик 54-ї бригади Хоружа Наталя", - йдеться у його повідомленні.

Раніше волонтер Юрій Мисягін писав, що на Світлодарской дузі загинула медик, рятуючи пораненого. "Вдень був обстріл, й на позиції був поранений наш боєць. По нього оперативно виїхала машина, щоб швидко вивезти його і доставити до медиків в тил. Нелюди, побачивши машину, вистрілили по ній з ПТУРу (протитанкова керована ракета - УНІАН.)", - йдеться у повідомленні волонтера.