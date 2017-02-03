"Нелюди вистрілили по машині з ПТКР": на Світлодарській дузі загинула медик, рятуючи пораненого - волонтер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

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"Вдень був обстріл й на позиції був поранений наш боєць. По нього оперативно виїхала машина, щоб швидко вивезти його й доставити до медиків в тил. Нелюди, побачивши машину, вистрілили по ній з ПТУР (протитанкова керована ракета - УНІАН.)", - йдеться у повідомленні волонтера.

За словами Мисягіна, в результаті попадання і вибуху дівчина-лікар, яка їхала допомогти пораненому хлопцеві, загинула на місці, кілька людей отримали поранення.

"Ще один боєць загинув унаслідок обстрілу наших позицій", - розповів він.