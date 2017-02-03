Ватажок бойовиків "Гіві" підтвердив, що його поранено під Авдіївкою

Це сталося, за його словами, 1 лютого 2017 року, передає пропагандистський Life.

Водночас "Гіві" зазначив, що поранення виявилося "не небезпечним", після чого він продовжив "керувати" бойовиками під Донецьком.

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Раніше джерело в силових відомствах повідомляло УНІАН, що на Донбасі в ході недавніх боїв у районі Авдіївської промзони поранений ватажок підрозділу бойовиків "Сомалі" на прізвисько "Гіві" й ліквідована вся його охорона.

За словами співрозмовника агентства, унаслідок боїв у районі Авдіївської промзони, які почалися з 29 січня, в результаті чого українські війська зайняли нову позицію неподалік від промзони, був поранений "Гіві", який намагався у складі бандформування повернути втрачені рубежі.

Про поранення "Гіві" 31 січня також повідомляли інформресурси бойовиків.