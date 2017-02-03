На Донбасі поранено ватажка бойовиків "Гіві", всю його охорону ліквідовано - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело у силових відомствах.

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Зокрема, за словами співрозмовника агентства, в результаті боїв в районі Авдіївської промзони, що почалися з 29 січня, внаслідок чого українські війська зайняли нову позицію неподалік промзони, було поранено "Гіві", який намагався в складі бандформування повернути втрачені рубежі.

Про поранення "Гіві" 31 січня також повідомляли інформресурси бойовиків.

Раніше військовий "Мартін Брест" повідомив, що батальйон "Сомалі" - угруповання терориста Михайла Толстих ("Гіві") - зазнав втрат на рівні 40%. Повідомлялось, що ватажок віддав наказ кинути у бій свій останній резерв - танкову роту. При цьому точна кількість танків поки невідома.