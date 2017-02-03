Сьогодні двоє українських військових загинули, п’ятеро поранені – штаб АТО

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook, станом на 18.00 від початку доби зафіксовано 66 обстрілів.

На Донецькому напрямку, використовуючи РСЗВ БМ-21 «Град», окупанти вели вогонь по Галіцинівці. Зі 152 та 122-міліметрової артилерії, 120 та 82-міліметрових мінометів –по Авдіївці, Луганському, Троїцькому. Водночас, по Пісках та Луганському неодноразово вогонь вели танки.

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На Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 «Град», 152 та 122-міліметрової артилерії обстрілювали Талаківку, а зі 120 та 82-міліметрових мінометів – Водяне, Красногорівку, Новотроїцьке, Лебединське, Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Чермалик.

Крім того, з гранатометів обстріляли Гнутове. По Павлополю вогонь вів снайпер. По Водяному – БМП, по Чермалику – ПТРК, а по Широкиному – танк.

На Луганському напрямку 152-міліметрова артилерія обстрілювала Новозванівку, а 120 та 82-міліметрові міномети – Троїцьке, Попасну та Новозванівку. Гранатомети стріляли по Кримському.