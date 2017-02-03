Жителі та захисники Авдіївки у зоні бойових дій (фоторепортаж Reuters)

Російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи "Град" і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання міста, а також Авдіївського коксохіму і Донецької фільтрувальної станції.

Як повідомляв УНІАН, Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський раніше висловив сподівання, що 3 лютого в Авдіївці буде встановлено режим тиші.