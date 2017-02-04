Ситуація в зоні АТО залишається критичною - Мотузяник
14:18, 04 лютого 2017Війна
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Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції продовжує залишатися складною.
Так зване «перемир'я» в районі Авдіївки тривало 4 години / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"Ситуація в районі АТО залишається критичною - противник вчора здійснив понад 100 випадків обстрілів позицій сил антитерористичної операції", - сказав Мотузяник.
Він, зокрема, зазначив, що так зване перемир'я в районі Авдіївки тривало лише 4 години, після чого ворог знов почав обстріли.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі бойовики 115 разів обстріляли українські позиції, троє бійців загинули, 8 були поранені.
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