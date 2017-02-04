Ситуація в зоні АТО залишається критичною - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожАвдіївка після тижня масованих обстрілів: пошкоджено понад 100 будинків (фоторепортаж)

"Ситуація в районі АТО залишається критичною - противник вчора здійснив понад 100 випадків обстрілів позицій сил антитерористичної операції", - сказав Мотузяник.

Він, зокрема, зазначив, що так зване перемир'я в районі Авдіївки тривало лише 4 години, після чого ворог знов почав обстріли.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі бойовики 115 разів обстріляли українські позиції, троє бійців загинули, 8 були поранені.