Бойовики обстріляли стару частину Авдіївки, влучили у житловий будинок

Про це у п’ятницю ввечері повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Авдіївка. Знову обстріл старої частини міста. Бойовики не шкодують нікого, навіть дітей. Снаряд потрапив у п'ятиповерховий житловий будинок №73 по вул. Соборній (колишня Леніна). В квартирі знаходилась мати та п'ять дітей віком від 5 років і старше", - йдеться в повідомленні.

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За словами Аброськіна, всі мешканці залишилися живі, викликали на допомогу працівників поліції.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.