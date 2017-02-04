ЗМІ показали відео з місця смертельного обстрілу в Авдіївці
19:44, 04 лютого 2017Війна
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Ввечері 2 лютого бойовики обстріляли Авдіївську школу №2, де обладнаний ще один центр видачі гуманітарної допомоги. ЗМІ вже опублікували відео з місця обстрілу.
Обстріляний гуманітарний пункт в Авдіївці / Громадське
Унаслідок інциденту загинув водій Державної служби з надзвичайних ситуацій, а його керівник отримав важке поранення в живіт, передає Громадське.
Також загинула місцева жителька й було поранено британського фотокореспондента.
Нагадаємо, 2 лютого бойовики обстріляли Авдіївку, снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню. "Безтямні рашисти щойно жорстко обстріляли Авдіївку. Снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню. Обстріляли стадіон у центрі міста поряд із нами, де знаходиться наметове містечко і пункти обігріву. Обстріляли школу №2, де був пункт прийому гуманірної допомоги", - написав Жебрівський.
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