ЗМІ показали відео з місця смертельного обстрілу в Авдіївці

19:44, 04 лютого 2017
Війна
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Ввечері 2 лютого бойовики обстріляли Авдіївську школу №2, де обладнаний ще один центр видачі гуманітарної допомоги. ЗМІ вже опублікували відео з місця обстрілу.

Обстріляний гуманітарний пункт в Авдіївці / Громадське

Унаслідок інциденту загинув водій Державної служби з надзвичайних ситуацій, а його керівник отримав важке поранення в живіт, передає Громадське.

Також загинула місцева жителька й було поранено британського фотокореспондента.

Нагадаємо, 2 лютого бойовики обстріляли Авдіївку, снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню. "Безтямні рашисти щойно жорстко обстріляли Авдіївку. Снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню. Обстріляли стадіон у центрі міста поряд із нами, де знаходиться наметове містечко і пункти обігріву. Обстріляли школу №2, де був пункт прийому гуманірної допомоги", - написав Жебрівський.

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Теги: #обстріл#гумдопомога#Авдіїївка