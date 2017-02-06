Загострення біля Авдіївки пішло на спад – Жебрівський

Про це заявив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає 112 Україна.

"Пік загострення бойової ситуації біля Авдіївки трохи пішов на спад. Сподіваюся, сьогодні вже запрацюють школи. Умови для відкриття є. Електроенергія відновлена, ще допрацьовують. Тепло є, до кінця сьогоднішнього дня вода буде в повному обсязі", - зазначив він.

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За словами Жебрівського, вже сформовано 10 будівельних бригад, вони приступають до відновлювальних робіт у будинках.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка (Донецька обл.) з кінця січня зазнає постійних атак бойовиків, в місті кілька днів було відключено енергопостачання через пошкодження комунікацій. Незважаючи на постійну небезпеку обстрілів, комунальним службам у стислі терміни вдалося відновити теплопостачання міста та організувати подачу води за графіком.