Терористи вгатили з "Градів" по Новозванівці - штаб АТО

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

На Донецькому напрямку терористи з танків та БМП неодноразово обстрілювали Кам’янку та Авдіївку. З артилерії калібру 152 міліметри – Новолуганське. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Авдіївку, а з стрілецької зброї – Зайцеве.

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На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів окупанти обстрілювали Чермалик, Широкине, Красногорівку, Павлополь, Водяне, Талаківку. По Чермалику вогонь вів танк.

На Луганському напрямку терористи стріляли з РСЗВ БМ-21 «Град» по Новозванівці. З мінометів різних калібрів – по Богуславському, Попасній та Новозванівці. Попасну обстрілював снайпер, а по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї.

Загалом зафіксовано 35 обстрілів.

Нагадується, що близько 17.30 окупанти розпочали штурм позицій ЗСУ в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152 міліметрових гармат та мінометів 120 калібру.