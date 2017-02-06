В ІС оцінили ймовірність повномасштабного штурму Авдіївки бойовиками

Про це повідомив народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук в коментарі для «Донбас.Реалії».

На його думку, близькість Авдіївки до окупованого Донецька (майже сім кілометрів) теж може бути мотивом, який міг змусити бойовиків активізуватися на Авдіївському напрямку.

«Зрозуміло, що коли бойовики кажуть, що наша столиця «ДНР», і водночас місто можуть контролювати Збройні Сили України, це для них неприйнятно. У них спочатку було завдання якомога далі відсунути українські війська», - сказав Тимчук.

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Водночас, вважає він, розмови про можливість повномасштабного штурму міста - перебільшення: для цього сценарію поки не вистачає однієї складової.

«Іловайськ, Дебальцеве - усі масштабні наступальні операції з боку російсько-терористичних військ відбуваються тільки тоді, коли є ударне ядро у вигляді штатних підрозділів збройних сил Росії. Зараз ми не спостерігаємо якихось батальйонних тактичних груп російської армії, які були б перекинуті на Донбас для того, щоб здійснювати такі масштабні операції», - зазначив координатор ІС.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня ведуть масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.