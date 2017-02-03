Бойовики стріляють з "Градів" із житлового кварталу Донецька: опубліковано нове відео

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Денис Казанський, розмістивши відповідний відеозапис.

Читайте такожШтурми бойовиків, нові позиції ЗСУ та вогонь з "Градів": Генштаб відтворив хронологію боїв під Авдіївкою

"Свіже відео з місця вибуху на Мотелі. На задньому плані чітко видно, як у межах міста з житлового сектора працює "Град", - йдеться в його описі до відео.

"Росіянам потрібно більше жертв серед мирного населення. Цинічно викликають відповідь по цивільних. Чим більше загине, тим для них краще", - висловив обурення журналіст.

УВАГА! На відео присутня нецензурна лексика!

Раніше жителі Донецька зафіксували масований обстріл бойовиками Авдіївки з "Градів".

Як повідомляв УНІАН, незалежна експертно-журналістська група Bellingcat визначила точні місця в окупованому Донецьку, звідки бойовики угруповання "ДНР" стріляли з "Градів" по Авдіївці 31 січня.