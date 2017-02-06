"Ми там довбанули Іл-76": опубліковано переговори бойовиків про збитий літак ЗСУ (відео)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчими СБУ отримано беззаперечні докази того, що голова терористичної організації "ЛНР" Плотницький, який на час скоєння злочину був командиром незаконного збройного формування "батальйон "Зоря", разом з Патрушевим (на той час його заступником) та командиром незаконного збройного формування "Вітязь" Гурєєвим були безпосередніми організаторами терористичного акту.

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Так, з метою блокування сил АТО вони влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних ПЗРК, що перекривали авіаційне сполучення аеропорту Луганська.

Так, на одному з аудіозаписів Патрушев говорить Плотницькому: "Зайшли два борти, один збили. Другий сів".

На іншому аудіо Гурєєв заявляє: "Ми там довбанули Іл-76, його потрібно завантажити й здати на металобрухт"

Нагадаємо, що у червні 2014 року під час заходу на посадку у луганський аеропорт переносним зенітно-ракетним комплексом був уражений військово-транспортний літак Іл-76 Збройних Сил України. Літак загорівся і впав, дев’ять членів екіпажу та сорок військовослужбовців загинули.

Обвинувальний акт щодо терористів затверджено прокуратурою Дніпропетровської області та направлено до суду. Дії вказаних осіб кваліфіковано як терористичний акт за ч. 3 ст. 258 КК України.