Обвинувальний акт у справі збитого Іл-76: генерал Назаров знав про присутність бойовиків на аеродромі Луганська

Обвинувальний акт оголосив представник прокуратури на судовому засіданні 23 листопада, повідомляє Радіо Свобода.

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Як йдеться в акті, Назаров як керівник штабу АТО був зобов’язаний здійснювати керування військовими частинами, залученими до операції, аналізувати інформацію і прогнозувати ймовірні дії незаконних збройних формувань на Донбасі, однак, обіймаючи посаду, недбало поставився до виконання своїх службових обов’язків.

Крім того, в акті вказано, що Назаров достеменно знав про розташування на аеродромі Луганська груп бойовиків, озброєних ПЗРК, тобто «усвідомлював, що політ літаків на вказаний аеродром буде здійснюватись на територію противника» і був поінформований про «терористичну загрозу».

«13.06.2014 року до штабу АТО з СБУ надійшла інформація – про те, що дві групи бойовиків озброєні ПЗРК, вирушили до аеродрому Луганська і мають намір збивати літаки», – зазначив прокурор.

За його даними, Віктор Назаров як керівник штабу АТО не організував протидію групам бойовиків і не гарантував безпеку українських військовослужбовців, відправлених до Луганська, що «призвело до вчинення теракту й загибелі 49 військовослужбовців». Матеріальні збитки держави, за даними з акту, оцінені в понад 28,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, 14 червня 2014 р. вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Також Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно посадовців ЗСУ та Оперативного штабу АТО, з вини яких загинули 49 військовослужбовців, знищено літак Іл-76, озброєння та військове майно.

За даними ГПУ, військові службові особи ЗСУ та Оперативного штабу управління АТО проігнорували наявну інформацію про активізацію діяльності терористів поблизу аеропорту Луганська, а також перебування на їхньому озброєнні переносних ЗРК, і не вжили заходів із безпечної посадки літака у районі проведення АТО.