За добу на Донбасі поранили шістьох українських бійців - Міноборони
13:10, 06 лютого 2017Війна
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За минулу добу шестеро військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень і травмувань на Донбасі.
Ілюстрація / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, шестеро військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень і бойових травмувань", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики на Донбасі активізувались, зафіксовано 94 обстріли.
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