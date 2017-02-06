За добу на Донбасі поранили шістьох українських бійців - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, шестеро військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень і бойових травмувань", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики на Донбасі активізувались, зафіксовано 94 обстріли.