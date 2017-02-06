Бойовики різко наростили кількість обстрілів позицій ЗСУ: 5 військових поранено, один травмований

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На Маріупольському напрямку з артилерії 152 та 122 міліметри обстріляно Бердянське, Лебединське і Талаківку. З мінометів – Троїцьке, Красногорівку, Павлопіль, Мар’їнку, Водяне, Широкине та Гнутове. Під вогонь гранатометів та стрілецької зброї потрапила Красногорівка, Мар’їнка, Лебединське, Новотроїцьке. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль. БМП і танк – Широкине та Красногорівку.

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На Луганському напрямку загарбники з мінометів обстріляли Катеринівку, Попасну, Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Кримське, Новоолександрівку, Троїцьке. По Кримському та Жовтому вогонь вели снайпери противника.

На Донецькому напрямку окупанти з танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по позиціях бійців АТО в районі Пісків, Авдіївки, Кам’янки, Зайцевого, Опитного, Новгородського, Залізного, та Луганського. По Невельському вів вогонь снайпер, а по Луганському – БМП.

"Загалом зафіксовано 94 обстріли. П’ятеро наших військових поранено, один травмований", - йдеться у повідомленні штабу.