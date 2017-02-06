Марчук розповів, чи можливе за життя Путіна припинення війни на Донбасі

Про це в інтерв'ю Ліга.net заявив екс-прем'єр-міністр України, представник України у переговорній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук.

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"Росія у цьому не зацікавлена, тому що після закінчення військових дій постане питання про відповідальність за територію", - зазначив він.

Крім того, на остаточне повернення Донбасу під юрисдикцію України на умовах 2012-2013 років РФ не погодиться, а забирати ці території собі вони й не планували, розповів Марчук.

"Кремлю потрібен палаючий анклав на території України доти, поки ми не заявимо, що назавжди відмовляємося від курсу в НАТО та Євросоюз", - вважає політик.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня ведуть масований обстріл Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.